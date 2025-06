Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (31.05.2025) beleidigte ein 38-Jähriger unter anderem Polizeibeamte in der Maximilianstraße. Gegen 00.10 Uhr wurde die Polizei in eine Bar in der Maximilianstraße gerufen. Zunächst hatte der 38-Jährige einen 37-Jährigen beleidigt. Bei der Polizeikontrolle beleidigte der 38-Jährige zudem auch mehrfach die Polizeibeamten. Die Beamten erteilten dem 38-Jährigen einen Platzverweis. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung gegen den 38-Jährigen.

