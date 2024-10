Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 23. Oktober 2024 erweckte gegen 21:30 Uhr ein Mann die Aufmerksamkeit der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Im Rahmen der Videoüberwachung am Bahnhof wurde er im Bereich des Ausganges Zentraler Omnibusbahnhof, Konrad-Adenauer-Platz festgestellt, wie er sich verdächtig an den dort angeschlossenen Fahrrädern verhielt. Unverzüglich begab sich eine informierte Streife zum Ereignisort. Der 49-Jährige hielt ein Fahrrad fest und warf es, nach Erkennen der Bundespolizisten, weg und ließ einen Seitenschneider fallen. Jene Gegenstände und zwei weitere am Boden liegende Fahrradschlösser wurden sichergestellt. Zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung und für alle weiteren notwendigen strafprozessualen Maßnahmen erfolgte die Mitnahme des Georgiers in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell