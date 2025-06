Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geldbörse entwendet - Polizei ermittelt

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (31.05.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 70-Jährigen aus einem Jutebeutel am Zwölf-Apostel-Platz. Gegen 10.15 Uhr verstaute die 70-Jährige den Geldbeutel samt Einkauf in einem Jutebeutel und platzierte diesen auf ihrem Fahrrad. Anschließend fuhr die 70-Jährige mit ihrem Fahrrad los. Kurze Zeit später bemerkte die 70-Jährige den Verlust ihres Jutebeutels. Zurück am Zwölf-Apostel-Platz fand die 70-Jährige ihren Jutebeutel. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zwischenzeit jedoch die Geldbörse aus dem Jutebeutel. Der Beuteschaden befindet sich im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung und bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell