POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (28.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in der Pferseer Straße. Gegen 00.00 Uhr kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 19-Jährigen in der Straßenbahn der Linie 6. Im weiteren Verlauf schlug der bislang Unbekannte offenbar den 19-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung ...

