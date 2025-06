Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Handtasche

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (30.05.2025) entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Handtasche einer 75-Jährigen in der Maximilianstraße. Gegen 10.15 Uhr hob die 75-Jährige Bargeld bei einer Bank ab. Dabei fiel der 75-Jährigen bereits eine Person merkwürdig auf. Die 75-Jährige verstaute ihr Bargeld und begab sich anschließend aus der Bank. Kurz darauf passierte eine unbekannte Personengruppe die 75-Jährige. Sie wurde dabei leicht angerempelt. Erst in ihrer Wohnung bemerkte die 75-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse. Es entstand ein Beuteschaden im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell