POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Saterland OT Strücklingen - Diebstahl eines KfZ-Kennzeichens

In der Zeit vom 16.06.2025 bis zum 20.06.2025 kam es am Utender Damm zum Diebstahl eines KfZ-Kennzeichens. Bisher unbekannte/r Täter montierte das hintere Kennzeichen eines geparkten PKWs ab und entwendete es. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland, unter 04498/ 923770, entgegen.

Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, den 21.06.2025, um 17:15 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Sedelsberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah ein 56-jähriger Saterländer, welcher mit seinem PKW die Hauptstraße befuhr, einen 43-jährigen Ostrhauderfehner, welcher mit seinem Rennrad bereits im Kreisverkehr befindlich war. Durch den Zusammenstoß wurde der Rennradfahrer leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

