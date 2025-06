Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl bei Abfallwirtschaftsgesellschaft Vechta

Im Tatzeitraum vom 20.06.2025, gegen 17:30 Uhr, bis zum 21.06.2025, gegen 07:05 Uhr, kam es auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Vechta zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufdrehen des Maschendrahtzauns Zugang auf das Gelände. Hier wurden mehrere Altkleider- und Elektroschrottcontainer, sowie Gitterboxen nach Elektroschrott durchwühlt. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder im Laufe des Abends verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 22.06.2025, gegen 00:30 Uhr, kam es auf der Münsterstraße in Höhe der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw einer 21-jährigen Dinklagerin und einem Motorrad. Der Fahrzeugführer des Motorrades flüchtet anschließend vom Unfallort. Zeugen des Unfalls oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Visbek - Verkehrsunfall mit Trunkenheitsfahrt

Am 22.06.2025, um 03:10 Uhr, kam es auf der Rechterfelder Straße in Visbek zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Ein 40-jähriger Visbeker fuhr mit seinem Pkw über die Fahrbahnmarkierung nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen aus Hessen zusammen. Bei dem 40-jährigen aus Visbek ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,34 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Der 36-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

