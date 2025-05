Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger im Parkhaus angefahren

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (28.Mai) kam es um 9:50 Uhr zu einen Verkehrsunfall im Parkhaus des "Hundem-Lenne-Center" an der Hundemstraße in Altenhundem. Beim Einfahren auf das Parkdeck war ein 70-Jähriger mit seinem Auto gegen einen 74-jährigen Fußgänger gestoßen. Der 74-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wurde zu weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand kein sichtbarer Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell