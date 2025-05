POL-OE: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Grevenbrück

Finnentrop (ots) - Am Donnerstag (29.Mai) verlor ein 15-jähriger Motorrollerfahrer gegen 16:10 Uhr auf der Straße "Am Rott" in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß dort gegen die linke Fahrzeugseite des entgegenkommenden PKW eines 48-Jährigen. Der Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. An Auto und Motorroller entstand ein Gesamtschaden im ...

