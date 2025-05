Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Unfall in Windhausen verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (28.Mai) um 11:17 Uhr auf der L697 im Bereich Windhausen. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte im Bereich einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 32-Jährigen. Durch die Kollision wurden die beiden Männer jeweils leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

