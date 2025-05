Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Autofahrer nach Unfall in Altenhof verletzt

Wenden (ots)

Am frühen Mittwochabend (28.Mai) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Altenhof und Hünsborn. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte gegen 19:20 Uhr in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam mit seinem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

