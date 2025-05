Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus zwei Firmenfahrzeugen in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Die Polizei nahm am Mittwoch (28.Mai) zwei Anzeigen in der "Alte Landstraße" auf. Unbekannte Täter hatten hier in der Nacht zuvor zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus einem Peugeot Boxer und einem Ford Transit wurden diverse Hand- und Elektrowerkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

