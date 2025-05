Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher in Welschen-Ennest aktiv

Kirchhundem (ots)

Gleich zwei Betriebe im Industriegebiet "In der Welsmicke" wurden in der Nacht zu Dienstag (27. Mai) von Einbrechern heimgesucht. Auf Videoaufzeichungen konnte festgestellt werden, dass insgesamt fünf Personen gegen 0:30 Uhr mit einem VW Passat (Farbe und Kennzeichen unbekannt) vorfuhren. Anschließend drangen die Täter auf das Gelände und in die Räumlichkeiten eines Bauunternehmens ein. Aus dem Betrieb entwendeten sie einen weißen Kleintransporter-Pritschenwagen der Marke IVECO. Ebenso nahmen die Täter diverse Baumaschinen und Werkzeuge an sich. Der Schaden wird insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Täter drangen zudem auf das Gelände eines benachbarten metallverarbeitenden Betriebes ein. Hier entwendeten sie mehrere 100 Kilogramm Kupferdraht aus einer Gitterbox. Der Schaden wird in diesem Fall auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Personen hielten sich auffallend lange an den jeweiligen Tatorten auf. Nachweisbar ist ein Tatzeitraum von fast drei Stunden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

