Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto unverschlossen - Geldbörse weg

Olpe (ots)

Am frühen Montagmorgen (26. Mai) wurde ein Ehepaar an der "Eichendorffstraße" in Olpe gegen 2:13 Uhr Zeuge eines Diebstahls aus ihrem eigenen Auto. Sie konnten die Tat über eine Überwachungskamera verfolgen. Anschließend entfernten sich die zwei männlichen Täter in Richtung "Erzbergerstraße" vom Tatort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte einer der Täter die Fahrzeugtür des unverschlossenen PKW geöffnet und aus dem Innenraum eine Geldbörse entwendet. Neben Ausweispapieren und Bankkarten befand sich auch ein dreistelliger Bargeldbetrag in dem Portemonnaie. Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 hatte eine "normale" Statur, trug eine Umhängetasche und eine Oberbekleidung mit Kapuze. Zudem führte er einen Rucksack mit sich.

Täter 2 hatte ebenfalls eine "normale" Statur, trug auch einen Rucksack und eine Kapuzenjacke mit einem Logo in Höhe der linken Brust.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell