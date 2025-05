BPOLI EF: Stehlender Fahrgast eignet sich Zuginventar an

Erfurt/Leipzig, Erfurt Hauptbahnhof, Leipzig Hauptbahnhof (ots) - Am Freitagnachmittag wurde die Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof alarmiert. Ein Mann hatte diverse Artikel in einem Drogeriemarkt am Erfurter Hauptbahnhof gestohlen und war mit dem Diebesgut vermutlich im ICE nach Leipzig unterwegs. Diesen Verdacht legten Videoaufzeichnungen aus dem Geschäft und dem Bahnhof Erfurt nahe. Die Leipziger Bundespolizei ...

mehr