Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: In Erfurt gestohlen, in Leipzig gestellt

Erfurt/Leipzig, Erfurt Hauptbahnhof, Leipzig Hauptbahnhof (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Bundespolizei am Leipziger Hauptbahnhof alarmiert. Ein Mann hatte diverse Artikel in einem Drogeriemarkt am Erfurter Hauptbahnhof gestohlen und war mit dem Diebesgut vermutlich im ICE nach Leipzig unterwegs. Diesen Verdacht legten Videoaufzeichnungen aus dem Geschäft und dem Bahnhof Erfurt nahe.

Die Leipziger Bundespolizei erwartete den Zug am Hauptbahnhof und stellte einen Mann fest, auf welchen die Personenbeschreibung aus Erfurt passte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten diverse Parfüms im Wert von über 200EUR.

Gegen den 25-jährigen, polizeibekannten Bulgaren wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Das Diebesgut wurde sichergestellt und später an die Erfurter Kollegen übergeben.

Da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dem wohnsitzlosen Mann im Oktober 2022 die Freizügigkeit entzogen hatte, wurde er zur Prüfung weiterer Maßnahmen an die Sächsische Polizei übergeben.

