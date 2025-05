BPOLI EF: Hilfebedürftige Frau im Hauptbahnhof festgestellt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Ein 33-Jähriger gab am Sonntagmittag einen Bon in einem Geschäft im Erfurter Hauptbahnhof ab. Dieser war jedoch technisch nicht auslesbar, woraufhin keine Auszahlung der Pfandbetrages erfolgen konnte. Der alkoholisierte Mann schrie daraufhin fortwährend in Richtung des Ladenpersonals und bedrohte dieses verbal. Zudem verkündete er lautstark, dass er den ganzen Laden in die Luft ...

mehr