Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann fällt durch bedrohliche Gebärden in einem Regionalzug auf

Gotha/Erfurt, Bahnstrecke Gotha-Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend kurz vor 20:00 Uhr trat ein Fahrgast in der Regionalbahn zwischen Gotha und Erfurt pöbelnd und aggressiv gegenüber Mitreisenden in Erscheinung.

Sein Auftreten gipfelte darin, dass er sich gegenüber von zwei Frauen platzierte und ein aufgeklapptes Messer provokativ auf den Tisch legte.

Die Bundespolizei wurde umgehend über die Situation in Kenntnis gesetzt, sodass man sich des aufbrausenden Mannes bei Einfahrt des Zuges im Erfurter Hauptbahnhof annehmen konnte.

Der sichtlich alkoholisierte 37-jährige Deutsche hatte einen Alkoholpegel von etwa 3 Promille. Das Messer wurde sichergestellt. Auf richterliche Anordnung hat der Mann die zurückliegende Nacht im Gewahrsam der Bundespolizei verbracht. Heute Morgen gegen 7:00 Uhr durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Er wird wegen Bedrohung angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell