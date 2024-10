Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Versammlungen mit Bezug zum Nahostkonflikt

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiet: Am heutigen Montag (7. Oktober) fanden in Essen zwei Versammlungen mit Bezug zum Nahostkonflikt statt. Beide Versammlungen nahmen einen überwiegend friedlichen Verlauf. Die Polizei fertigte 3 Strafanzeigen. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Angriff eines Versammlungsteilnehmers leicht verletzt.

Am frühen Abend begann die Versammlung in der Essener Innenstadt und ging in Form eines Aufzugs durch den Stadtkern. In Spitze waren etwa 100 Teilnehmer vor Ort.

An der Kettwiger Straße stellten Einsatzkräfte mehrere verdächtige Plakate sicher, die durch Versammlungsteilnehmer gezeigt wurden. Bei einer rechtlichen Bewertung durch die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Essen stellte sich heraus, dass die Inhalte keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten darstellen. Die Plakate wurden anschließend wieder ausgehändigt. Gegen 20:35 Uhr wurde die Versammlung ohne Störung beendet.

In Spitze nahmen etwa 180 Teilnehmer an der Versammlung in Altendorf teil. Nachdem der Aufzug durch Frohnhausen gelaufen war, blockierten die Teilnehmer die Kreuzung der Altendorfer Straße / Oberdorfstraße. Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Einsatzkräfte, verließen die Teilnehmer zunächst nicht den Kreuzungsbereich. Innerhalb der Gruppe der Teilnehmer kam es zu einer Körperverletzung. Auch die einschreitenden Polizeibeamten wurden durch einen Störer mit einer Fahnenstange attackiert. Durch einen Schlag auf den Kopf wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Angreifer konnte nach Beendigung der Versammlung festgenommen. Die ehemalige Versammlung löste sich danach auf.

Weiterhin fertigte die Polizei eine Strafanzeige gegen eine Versammlungsteilnehmerin, die in einem Redebeitrag eine Äußerung tätigte, die den Anfangsverdacht einer Straftat (Billigung von Straftaten) darstellt./Wrk

