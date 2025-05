Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger fällt erneut auf

Attendorn (ots)

Ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Wenden, der bereits am Donnerstag als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus KFZ in Niederhelden vorläufig festgenommen wurde (wir berichteten), geriet am Wochenende im Rahmen einer Verkehrskontrolle erneut ins Visier der Polizei. Beamte des Verkehrsdienstes hatten den Mann am Freitag (23.Mai) gegen 20:25 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hansastraße angehalten. Hierbei fielen den Beamten Hinweise auf einen möglichen Drogeneinfluss bei dem Fahrzeugführer auf. Dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, war den Beamten schon durch vorangegangene Sachverhalte bekannt - die gleichen Feststellungen hatten ihre Kollegen insbesondere schon bei seiner vorläufigen Festnahme am Abend zuvor gemacht. Nach einer Blutprobenentnahme folgte demzufolge die nächste Anzeige wegen "Fahren unter Drogeneinfluss" und "Fahren ohne Fahrerlaubnis".

