POL-OE: Wieder Diebstähle aus PKW - ein Tatverdächtiger gefasst

Kreis Olpe. (ots)

Erneut wurden der Kreispolizeibehörde Olpe PKW-Aufbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen im Kreisgebiet gemeldet. Ein Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden.

Zunächst wurde am Donnerstagmittag (22.Mai) ein Einbruch in einen Ford Transit in Olpe gemeldet. Hier hatte man in der Straße "Am Bahnhof" eine eingeschlagene Seitenscheibe an dem Kleintransporter festgestellt. Ob aus dem Fahrzeug auch Gegenstände entwendet wurden, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Der Wagen war am Vortag gegen 20 Uhr dort abgestellt worden.

Fast identisch zeigte sich ein Fall in Olpe-Rosenthal. Dort wurde die Seitenscheibe eines VW Passat eingeschlagen. Offenbar erlangten die Täter jedoch aus dem Innenraum des Fahrzeugs keine Beute. Der Tatzeitraum lag hier am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 16:07 Uhr.

Aus Welschen-Ennest wurde ein Einbruch in einen Kleintransporter an der Hagener Straße gemeldet. Hier könnte der Tatzeitraum jedoch auch bis zum Montag (19. Mai) zurückreichen. Unbekannte Täter hatten ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Elektrowerkzeuge und Bauteile entwendet. Unter anderem fehlte ein Winkelschleifer der Marke Hilti sowie ein Akku-Schrauber, eine Bohrmaschine und ein Stemmgerät der gleichen Marke. Zudem nahmen die Täter offenbar einen Staubsauger an sich. Der Sach- und Beuteschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Am späten Donnerstagabend hatten die Polizeibeamten schließlich Erfolg. Die Polizeileitstelle hatte gegen 22:20 Uhr von Mitteilern Kenntnis über eine verdächtige Person in der "Dünscheder Straße" in Attendorn-Niederhelden bekommen. Ein Polizeidiensthundführer und Beamte der Wache konnten wenig später tatsächlich eine männliche Person antreffen. Bei einer Durchsuchung des 32-Jährigen konnte eine Geldbörse aufgefunden werden, die im weiteren Verlauf einem PKW-Aufbruch in der nahegelegenen Straße "Kerstein" zugeordnet werden konnte. Hier stellten die Beamten wenig später einen Skoda Kodiaq mit eingeschlagener Seitenscheibe fest. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiwache Olpe zugeführt. Ob der 32-jährige auch für andere Taten im Kreisgebiet verantwortlich ist, müssen nun die anschließenden Ermittlungen zeigen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell