Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Supermarkt

Kirchhundem. (ots)

Eine Alarmauslösung war in der Nacht zu Freitag (23. Mai) der Grund, warum die Polizei zu einem Supermarkt in der "Hagener Straße" in Welschen-Ennest gerufen wurde. Gegen 2:30 Uhr hatten Anwohner die Alarmanlage wahrgenommen und die Polizei verständigt. Diese war zwar wenige Minuten später am Einsatzort eingetroffen, jedoch befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits keine Täter mehr vor Ort. Stattdessen stellten die Beamten eine aufgebrochene Haupteingangstür am Supermarkt fest. Aus dem Innenraum hatten die Täter offenbar Tabakwaren in nicht geringer, aber bislang unbekannter Menge entwendet. Nach Angaben der Zeugen kann insgesamt von einer Tätergruppe ausgegangen werden, die mindesten drei bis vier Personen umfasste. Nähere Angaben liegen jedoch nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell