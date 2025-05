Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche nach Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Mittwoch (21.Mai) ereignete sich gegen 7:15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der "Bruchstraße/Kolpingstraße" in Olpe. Ein 59-jähriger Autofahrer war beim Einfahren in den Kreisverkehr mit dem Motorroller einer 16-Jährigen zusammengestoßen. Die Jugendliche kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell