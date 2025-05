Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Heggener Bäckereifiliale

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter wollten offenbar zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (19./20.Mai) in eine Bäckereifiliale an der "Hauptstraße" einbrechen. Mitarbeitende hatten am Dienstag bei Arbeitsbeginn Beschädigungen an der Eingangstür festgestellt. Den Tätern war es jedoch nicht gelungen, in das Objekt hineinzugelangen. Der Schaden wurde auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

