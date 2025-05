Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin bei Unfall in Kirchhundem verletzt

Kirchhundem (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (20. Mai) ereignete sich gegen 7:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B517 in Kirchhundem. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor eine 58-jährige Autofahrerin bei einem Überholmanöver in Höhe des Ortsausgangs in Fahrtrichtung Hofolpe die Kontrolle über ihren PKW. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau schwer. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an Auto und Laterne wurden auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B517 zeitweise komplett gesperrt werden.

