Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer verletzt

Lennestadt (ots)

Am Montag (19. Mai) ereignete sich kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Brachter Straße in Oedingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 73-jähriger Motorradfahrer beim Befahren einer Linkskurve zu weit nach rechts. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Rand geparkten PKW. Der Mann verletzte sich durch die Kollision schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Motorrad und PKW entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

