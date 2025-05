Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge Motorrollerfahrerin verletzt

Drolshagen (ots)

Am Montag (19. Mai) ereignete sich gegen 18:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Birkendrust" in Drolshagen. Eine 17-Jährige befuhr mit ihrem Kleinkraftrad den Verbindungsweg von Rüblinghausen in Richtung Brachtpe. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, als sie ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug überholen lassen wollte und an den rechten Fahrbahnrand heranfuhr. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Die Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorroller entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

