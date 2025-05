Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Fahrzeuge im Kreisgebiet aufgebrochen

Kreis Olpe (ots)

Am Wochenende (16.-18. Mai) wurden der Polizei diverse Diebstähle oder Diebstahlsversuche aus Fahrzeugen im Kreisgebiet gemeldet.

Meist wurden Seitenscheiben an den Autos eingeschlagen - in wenigen Fällen waren die Fahrzeuge aber erneut wohl nicht abgeschlossen.

In Drolshagen wurde im Ortsteil Iseringhausen ein OPEL Adam in der Straße "Auf dem Wigger" aufgebrochen.

Im Gebiet der Stadt Olpe waren Täter noch aktiver. Hier wurden drei Autos in Rehringhausen von Unbekannten in Angriff genommen: Ein SKODA Octavia in der "Isfried-Ohm-Straße", ein VW Tiguan in der Straße "Am Dorfring" und ein JEEP in der Straße "Am Ochsenhagen".

In Altenkleusheim erfuhren zwei Autos das gleiche Schicksal: Ein VW Golf in der "Siegener Straße" und ein Kleintransporter in der "Altenkleusheimer Straße". In diesem Fall wurde ein Zeuge in der Nacht zu Sonntag gegen 02:15 Uhr auf die Tat aufmerksam und sprach den Täter an, nachdem dieser die Seitenscheibe des Kleintransporters eingeschlagen hatte. Der Mann ergriff umgehend die Flucht, konnte jedoch folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 170 cm groß, korpulente Statur, kurze schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze, Aussprache klang hochdeutsch In Stachelau wurden ebenfalls zwei Autos aufgebrochen. Ein KIA Niro in der "Weberstraße" und ein VW Fox im "Kruberger Weg".

Die traurige Liste für das Olper Stadtgebiet machen ein aufgebochener SEAT MII in der "Franziskanerstraße" (Olpe) und ein VW Polo an der Talbrücke Sondern komplett.

Hinzu kommen für den Bereich Attendorn ein Audi Q3 in der "Heggener Straße" im Ortsteil Dünschede, ein SKODA Fabia in der Straße "Südwall" (Attendorn) und ein PEUGEOT auf einem Parkplatz an der L512 im Bereich Hohen Hagen.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell