Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter E-Bike-Fahrer nach Alleinunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer hat am späten Samstagabend (17. Mai) auf einem Radweg in Stachelau während der Fahrt die Kontrolle verloren. Er kam gegen 23:20 Uhr von der Fahrbahn ab und fiel eine Böschung herunter. Dabei verletzte er sich und wurde deshalb später durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde dem 37-Jährigen auch eine Blutprobe entnommen. Die Beamten hatten während der Unfallaufnahme Hinweise erlangt, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Verunglückten hindeuteten. An dem E-Bike entstand lediglich leichter Sachschaden.

