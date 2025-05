Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtverletzte Beifahrerin bei Verkehrsunfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (15. Mai) ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Finnentroper Straße in Attendorn. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren die drei Unfallbeteiligten PKW hintereinander in Richtung Finnentrop. Der vorderste Fahrzeugführer (43) bremste sein Fahrzeug ab, um links abzubiegen. Der Autofahrer (76) hinter ihm kam mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Die letzte Autofahrerin (20) fuhr auf den PKW vor ihr auf. Durch die Kollision schob sie den Wagen auf das vorderste Fahrzeug. Eine Beifahrerin in ihrem Auto (19) wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Finnentroper Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell