Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto in Weuste aufgebrochen

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (14. Mai) zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr in einen Toyota Yaris ein, der in der "Listerstraße" abgestellt war. Um in das Fahrzeug zu gelangen, wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche entwendet, in der sich neben Personalpapieren auch eine Bankkarte und Bargeld befand. Der Schaden wurde insgesamt auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell