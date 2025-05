Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fenster an Baucontainer eingeschlagen

Lennestadt (ots)

Laute Schlaggeräusche aus dem "Wigey" ließen in der Nacht zu Donnerstag (15. Mai) einen Polizei-Diensthundführer in Altenhundem aufhorchen. Als er mit seinem Diensthund gegen 1:50 Uhr dem Ursprung des Geräusches nachging, traf er zunächst eine und wenig später zwei weitere männliche Personen an. Mit der Hilfe Kollegen der Polizeiwache Lennestadt konnten die drei Männer festgehalten werden. Als sich die Polizisten anschließend im Nahbereich umsahen, entdeckten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe eines Baucontainers. Außerdem konnten Hebelmarken an der Tür des Containers festgestellt werden. Ob die drei Männer im Alter von 21, 22 und 23 Jahren für die Tat verantwortlich sind, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Schaden an dem Baucontainer wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell