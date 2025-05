POL-PPRP: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in der Valentin-Bauer-Straße in Ludwigshafen

Ludwigshafen am Rhein (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 02.05.2025 gegen Mittag zu einem Wohnungsbrand in der Weißenburger Straße in Ludwigshafen. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr evakuiert. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht war, konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Die betroffene Wohnung bleibt unbewohnbar. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe ...

mehr