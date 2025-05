Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (13. Mai) kam es in Altenhundem um 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B236 im Kreisverkehr "Lennestraße/Lennewiesen". Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 57-jähriger LKW-Fahrer in den Kreisverkehr ein, obwohl sich dort bereits ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad befand. Der Jugendliche bremste ab, um eine Kollision mit dem LKW zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte zu Boden. Anschließend rutschte er noch gegen die Sattelzugmaschine und verletzte sich leicht. Während an dem LKW kein sichtbarer Schaden entstand, wurden die Beschädigungen an dem Leichtkraftrad auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

