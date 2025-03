Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (10.03.2025), gegen 22:30 Uhr, wurde der Polizei ein Auto mit auffälliger Fahrweise in der Carl-Bosch-Straße gemeldet. Als Polizeikräfte das Auto anhalten wollten, reagierte der 66-jährige Fahrer nicht auf die Anhaltesignale. Er musste schließlich in der Rheinuferstraße an einer roten Ampel halten. Als die Polizeibeamten an sein Fahrzeug herantraten und ihn ansprachen, beschleunigte er unvermittelt sein Auto, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er mehrere Warnbarken um und beschädigte zwei parkende Autos in der Ludwigstraße. Der 66-Jährige setzte seine Fahrt dennoch fort und kollidierte in der Berliner Straße mit zwei weiteren Fahrzeugen. Der Mann versuchte weiterhin, mit seinem mittlerweile stark beschädigten Auto wegzufahren, hierbei beschädigte er auch einen Streifenwagen, der ihm den Weg versperrte. Die Polizeikräfte konnten den Fahrer erst nach dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) aus dem Auto holen und die Fahrt damit beenden. Da der 66-Jährige augenscheinlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand, wurde er für die weiteren Maßnahmen zur Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Der Fahrer muss sich nun u.a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

