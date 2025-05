POL-OE: Fahrradfahrer alkoholisiert

Drolshagen (ots) - Am Dienstag (13. Mai) kam es um 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L351 in Höhe der Ortslage "Eltge". Ein 75-Jähriger hatte beim Abbiegen mit geringer Geschwindigkeit das Gleichgewicht verloren und war mit seinem Motorrad auf die Seite gefallen. Dabei hatte sich der Mann leichte Verletzungen zugezogen. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem ...

