Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Kfz

Laufeld (ots)

In der Zeit von Montag, 17.02.2025, 19.30 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 14.00 Uhr wurden in Laufeld in der Straße "Am Wiesengrund" aus einem abgestellten Toyota Van mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 3.000 EUR entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten.

