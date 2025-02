POL-PDWIL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in sechs Fällen

Orlenbach und Willwerath (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag 15.02.2025 bis Montagmorgen 17.02.2025 kam es zu einem Einbruch in eine Firma in Olzheim. Entwendet wurden hochwertige Werkzeuge im vierstelligen Schadensbereich. In der gleichen Tatzeit kam es zu einem Aufbruch zweier Transporter einer Baufirma in Willwerath. Auch hier wurden einige hochwertige Werkzeuge, ebenfalls im vierstelligen Schadensbetrag ...

mehr