Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer in Heggen unter Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer fiel in der Nacht zu Donnerstag (15. Mai) kurz nach Mitternacht in Heggen auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 0:15 Uhr angehalten, nachdem er die Straße "Zum Elberskamp" befahren hatte. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum bei dem Fahrer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 41-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier konnte nach einem gerichtsverwertbaren Testverfahren eine Alkoholkonzentration in der Atemluft festgestellt werden, die im Bereich einer Ordnungswidrigkeit lag. Die Beamten fertigten eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

