Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, dem 18.05.2025 auf der Hauptstraße in Wenden. Eine 44-jährige Fahrzeugführerin hielt verkehrsbedingt auf der Hauptstraße, Höhe Einmündung Steckebahn, in Fahrtrichtung Möllmicke mit ihrem PKW an und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Der 36-jährige Fahrradfahrer fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache, dem wartenden Fahrzeug hinten auf. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt dem Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen mittels Rettungshubschrauber zugeführt. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich an den beteiligten Fahrzeugen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße auf Höhe der Einmündung Steckebahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

