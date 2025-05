Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei verletzte Motorradfahrer nach Unfall auf L351

Drolshagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Sonntagmittag (19. Mai) kurz nach 12 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein PKW zwischen den Ortslagen Brachtpe und Eltge einen LKW überholt. Dabei kam es zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs. Aus einer entgegenkommenden Gruppe von Motorradfahrern kamen drei Zweiradfahrer (35, 36 und 37 Jahre) beim Ausweichen und Abbremsen zu Fall. Der PKW entfernte sich anschließend ohne weiteres in Richtung Iseringhausen. Nach Zeugenangaben könnte es sich dabei um einen silbernen Peugeot mit der Ortskennung "COE" (Coesfeld) auf dem Kennzeichen gehandelt haben. Zwei der drei leichtverletzten Kradfahrer wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Hinweise, die zur Aufklärung der Unfallflucht dienen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

