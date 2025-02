Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2502101

Bild-Infos

Download

Mettmann / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Dienstag, 18. Februar 2025, kam es auf dem Brennereiweg in Mettmann-Metzkausen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 63-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 7:30 Uhr war sie nach eigenen Angaben mit ihrem Hund in Richtung Stübbenhauser Straße unterwegs, als sich ein silbernes Auto von hinten näherte. Der Fahrer, ein circa 35 bis 40 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren, europäischem Erscheinungsbild und schlanker Figur, bekleidet mit einem weißen Hemd habe aus dem geöffneten Fenster ihr mehrfach das Wort "Notfall" zugerufen. Er sei mit seinem Auto mit ihrer Hüfte kollidiert, so dass sie zu Boden gefallen sei und verletzt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallörtlichkeit. Eine Zeugin soll den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei in Mettmann sucht die Unfallzeugen sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität des Unfallfahrers tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 19. Februar 2025, kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Hochdahler Markt in Erkrath-Hochdahl zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 9:50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie die Fahrerin eines Nissan Juke beim Ausparken einen Fiat 500 touchierte. Ein Mann hatte der Fahrerin zuvor durch Zeichen Hilfestellung beim Ausparken gegeben. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Unfallverursacherin anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem Fiat 500 entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Fahrerin des Nissan Juke konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen durch Einsatzkräfte angetroffen werden. An dem Nissan stellten die Beamtinnen und Beamten einen Schaden von mehreren hundert Euro fest. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen des Ausparkvorgangs, sowie den Mann, der der Nissan-Fahrerin durch Zeichen Hilfestellung gab.

Am Samstagabend, 22. Februar 2025, kam es auf der Hochdahler Straße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 23 Uhr bemerkte ein Anwohner der Hausnummer 14 einen lauten Knall. Er sah einen dunklen Kleinwagen, der mit dem Grundstückszaun kollidiert war. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Einsatzkräfte konnten Fahrzeugteile des Kleinwagens an der Tatörtlichkeit sicherstellen. Am Zaun entstand ein geschätzter Schaden von circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell