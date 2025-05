POL-OE: Unfall beim Rangieren - Fahrerin mit positivem Drogentest

Wenden (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, dem 18.05.2025 auf der Hauptstraße in Wenden. Eine 44-jährige Fahrzeugführerin hielt verkehrsbedingt auf der Hauptstraße, Höhe Einmündung Steckebahn, in Fahrtrichtung Möllmicke mit ihrem PKW an und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Der 36-jährige Fahrradfahrer fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache, dem wartenden Fahrzeug ...

