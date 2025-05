POL-OE: Jugendlicher nach Unfall verletzt

Kreis Olpe. (ots) - Erneut wurden der Kreispolizeibehörde Olpe PKW-Aufbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen im Kreisgebiet gemeldet. Ein Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Zunächst wurde am Donnerstagmittag (22.Mai) ein Einbruch in einen Ford Transit in Olpe gemeldet. Hier hatte man in der Straße "Am Bahnhof" eine eingeschlagene Seitenscheibe an dem Kleintransporter festgestellt. Ob aus dem ...

mehr