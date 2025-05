POL-OE: Diesel aus LKW gestohlen

Olpe (ots) - Am frühen Montagmorgen (26. Mai) wurde ein Ehepaar an der "Eichendorffstraße" in Olpe gegen 2:13 Uhr Zeuge eines Diebstahls aus ihrem eigenen Auto. Sie konnten die Tat über eine Überwachungskamera verfolgen. Anschließend entfernten sich die zwei männlichen Täter in Richtung "Erzbergerstraße" vom Tatort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte einer der Täter die Fahrzeugtür des unverschlossenen PKW ...

