POL-OE: Polizei sucht mit Phantombild nach unbekanntem Tatverdächtigen

Wenden (ots)

Am 13.11.2024 kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Adenauerstraße in Wenden-Altenhof. Am späten Nachmittag hatte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft und eine Schmuckschatulle mit diversem Schmuck und Uhren entwendet. Während der Tat wurde der Täter von dem Hauseigentümer überrascht und ergriff anschließend unerkannt die Flucht. Bereits zum damaligen Zeitpunkt konnte der Geschädigte den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 25 - 35 Jahre alt - ca. 180 - 190cm - schlanke/sportliche Figur - blonde Haare - schwarze Wollmütze - dunkles Oberteil - schwarze Hose

Zwischenzeitlich wurde mit Hilfe des Geschädigten ein Phantombild des Täters angefertigt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann möglicherweise Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

