Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täterbeschreibung nach Sachbeschädigung an Werbebanner

Wenden (ots)

In den letzten Tagen kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen an einem Werbebanner der Schützenbruderschaft in Wenden. Das Banner ist im Einmündungsbereich "Hauptstraße/Schönauer Straße" angebracht und weist auf das demnächst stattfindende Schützenfest hin. In der Nacht zu Donnerstag (29. Mai) kam es zu einer Tat, die von Zeugen beobachtet wurde. Demnach machten sich kurz nach Mitternacht zwei männliche Jugendliche an dem Banner zu schaffen. Die Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden:

Ein Täter war ca. 16 Jahre alt. Er hatte braune Haare und eine schlanke Statur. Der Junge trug schwarze Kleidung und flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort.

Der andere Täter war ebenfalls ca. 16 Jahre alt. Er hatte blonde Haare und wurde als korpulent beschrieben. Der Jugendliche trug schwarze Kleidung und flüchtete zufuß.

Beide Täter hatten sich in Richtung Rathaus vom Tatort entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

