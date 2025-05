Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Polizeibeamten beleidigt

Maikammer (ots)

Auf dem Maifest schlug am Donnerstagabend (29.05.2025, 22 Uhr) in der Weinstraße Süd ein 31 Jahre alter Mann einer 24 Jahre alten Festbesucherin ins Gesicht, weil es zuvor zu Sticheleien und angeblichen Meinungsverschiedenheiten kam. Zudem beleidigte er sie mit Worten aus der Fäkalsprache. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es in der Weinstraße Nord, weil ein 54 Jahre alter Mann aus der Westpfalz gegen ein Hoftor urinierte. Da dies dem Hauseigentümer nicht gefiel, wollte er ihn zur Rede stellen, woraufhin sich sein 40 Jahre alter Freund einmischte. Hierbei kam es zu Handgreiflichkeiten, wobei der Freund eine Nasenbeinfraktur erlitt und in ein Krankenhaus musste. Aus Verärgerung beschädigte der 54-Jährige anschließend die Blumenkübel sowie das Hoftor. Als ihm die Streife einen Platzverweis erteilte, beleidigte er die Beamten. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

