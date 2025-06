Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vecht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt und verstirbt

Am Sonntag, den 22.06.2025, kam es gegen 09:20 Uhr auf der Einer Straße (K248) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Goldenstedt den Radweg der Einer Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt. In Höhe des Burländer Pad (Feldweg) überquerte er die Einer Straße. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 27-jährigen PKW-Führer aus Goldenstedt, der die Einer Straße in Fahrtrichtung Einen befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer zunächst lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt. Hier verstarb er im Verlauf des Tages. Der PKW-Führer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11000,- EUR. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Goldenstedt eingesetzt. Zudem waren zwei Mitarbeitende der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste die Einer Straße für längere Zeit gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell