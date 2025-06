Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Höltinghausen - Abfalltonne und Holzreste geraten in Brand

Am Sonntag, den 22.06.2025, gerieten gegen 07:40 Uhr eine Altpapiertonne und Holzreste an einer Garage stehend aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte in den Hainbuchenweg aus und löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden.

Lindern - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich / Eine Person verletzt

Am Sonntag, den 22.06.2025, befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Auener Straße und beabsichtigte weiter in Richtung Klöbberger Straße zu fahren. Zeitgleich befuhr eine 19-jährige Löningerin mit ihrem PKW die Hauptstraße von Liener kommend in Richtung Lindern. Im Kreuzungsbereich übersah der Cloppenburger die vorfahrtsberechtigte Löningerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Beifahrer der Frau, ein 8-jähriges Kind, wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000,- EUR.

Löningen - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Sonntag, den 22.06.2025, befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Löningen die Angelbecker Straße in Fahrtrichtung Tabbenstraße. Hier übersah er auf Höhe eines Stoppschildes einen von rechts kommenden bevorrechtigten 85-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lindern, der die Langenstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Linderner schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell